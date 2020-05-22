Разумков підписав закон щодо процедури внесення змін до КК, КПК і КУпАП

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін».

Відповідна інформація зазначається в карті законопроєкту № 2256, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту 21 травня.

Закон визначає удосконалення процедури внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що надасть можливість виключно Комітету з питань правоохоронної діяльності бути головним з підготовки та опрацювання проєктів законів, які стосуються внесення змін до зазначених актів.

Закон доповнює новими частинами статтю 3 Кримінального кодексу України, статтю 1 Кримінального процесуального кодексу та статтю 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, зміни до Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до законодавства України про кримінальну відповідальність та/або кримінального процесуального законодавства України та/або законодавства України про адміністративні правопорушення.

Очікується, що реалізація закону сприятиме якісному удосконаленню кримінального, кримінального процесуального законодавства, законодавства України про адміністративні правопорушення та сприятиме посиленню правового захисту громадян.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін» (№2256).