Росія має виконувати "Мінськ" і припинити підживлення конфлікту на Донбасі - ЄС

Євросоюз підтримує політичне врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках ТКГ та Нормандського формату, яке має включати повне дотримання суверенітету, єдності, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час онлайн-засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 21 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повністю підтримуємо зусилля Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату в роботі з досягнення стійкого політичного врегулювання конфлікту, при повному дотриманні суверенітету, єдності, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

З огляду на це в Євросоюзі закликали сторони здійснити необхідні кроки для добросовісної імплементації узгоджених висновків саміту "Нормандської четвірки" у Парижі у грудні 2019 року. "У цьому контексті ЄС позитивно оцінює конструктивний підхід, який проявляє Україна, і закликає Росію діяти так само, в тому числі в рамках ТКГ", - зазначається у заяві.

Також було наголошено, що ЄС залишається непохитним у своєму заклику до всіх сторін швидко і повністю реалізувати Мінські домовленості з метою досягнення стійкого політичного врегулювання конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ.

"Ми закликаємо Росію взяти на себе повну відповідальність з цього приводу, а також використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі. Повага до цих принципів та зобов'язань має бути відновлена. Ми в черговий раз закликаємо Росію негайно припинити підживлювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та військовослужбовців у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування", - заявили в ЄС.