Комітет ВР підтримав законопроєкт про планування використання земель

Комітет Верховної Ради з аграрних та земельних питань підтримав законопроєкт про планування використання земель (№2280).

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у Facebook.

«Ще один важливий законопроєкт із земельного блоку пройшов Аграрний комітет. Вітаю рішення Комітету ВРУ з аграрних та земельних питань підтримати у другому читанні проєкт закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель», реєстраційний номер 2280», – зауважив Висоцький.

За його словами, проєктом закону пропонується врегулювання питань: комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення кількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою; унормування питань, пов'язаних із її затвердженням; нормування формування електронної картографічної основи для планування території; забезпечення реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування, а також створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.

Заступник міністра наголосив, що значною перешкодою для ефективного управління просторовим розвитком громад залишається успадкована ще з радянських часів система просторового планування, що передбачає паралельне розроблення містобудівної та землевпорядної документації.

За словами посадовця, оновлення такої документації стримує висока вартість виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт на територію громади, широке використання "паперових" технологій при підготовці вихідної інформації для просторового планування, недосконалість нормативного забезпечення, а також відсутність належної публічності містобудівної та землевпорядної документації, відомостей земельного та інших галузевих і відомчих кадастрів.

"Відсутність належним чином зафіксованих у Державному земельному кадастрі відомостей про межі територіальних громад створює підґрунтя для спорів між органами місцевого самоврядування щодо території своєї юрисдикції", - підкреслив Висоцький.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» № 552-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.