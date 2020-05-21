Журналісти та експерти оцінили перший рік президенства Зеленського

Основними досягненнями Володимира Зеленського за перший рік президенства регіональні журналісти та експерти вважають ухвалення законів про неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам, про обіг сільськогосподарських земель та легалізацію видобутку бурштину.

Такі дані опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, презентував аналітик Фонду Андрій Сухарина на онлайн-пресконференції, яка транслювалася на Youtube-каналі Укрінформу.

«У відкритому питанні про досягнення і невдачі Президента респонденти зазначили, що Президент Зеленський все ж таки зумів домогтися ухвалення закону про обіг сільськогосподарських земель. Хоч і в обмеженому вигляді, але він все ж таки був прийнятий, чого не вдавалося жодному Президенту. Також він зумів звільнити значну частину українських полонених, які утримувалися так званими ЛНР/ДНР і Росією. І врешті-решт Президент Зеленський зумів сформувати монобільшість у парламенті», - сказав Сухарина.

Він поінформував, що майже всі респонденти схвалюють рішення Президента підтримати закон, за яким неможливо здійснити повернення Приватбанку колишнім власникам. Так 53,2% опитаних повністю підтримують це рішення, а 29,9% - скоріше підтримують.

Окрім того, абсолютна більшість опитаних підтримує легалізацію видобутку бурштину (48, 1% скоріше підтримують і 19.5 повністю підтримують) і скасування недоторканності народних депутатів (відповідно 35,1% і 33,8%).

Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення повністю підтримують 24,7% опитаних експертів, та 39% скоріше підтримують.

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Призначення Ірини Венедіктової Генеральним прокурором України після звільнення Руслана Рябошапки – є рішенням, яке здобуло найнижчу підтримку опитаних. Близько 85% усіх респондентів виступають проти такого призначення. Майже така сама негативна одностайність спостерігається стосовно збереження на посаді міністра МВС Арсена Авакова.

Опитування регіональних журналістів та експертів проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 8 по 15 травня 2020 року. Загалом опитано 77 журналістів, політичних експертів та громадських активістів із різних регіонів України.