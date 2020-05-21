США виділили Україні додатковий $1 мільйон для протидії COVID-19
Про це повідомляє Посольство США в Україні.
"США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділили додатковий мільйон доларів для підтримки України у реагуванні на пандемію COVID-19. Ця допомога, що надаватиметься через українську неурядову організацію, буде використана для придбання пов’язаних з COVID-19 товарів, включно з медичним обладнанням і постачанням", - йдеться у повідомленні.
На сьогодні уряд США виділив 15,5 млн дол. на підтримку протидії COVID-19 в Україні, зазначає посольство.
Як повідомляється, за останні 20 років США інвестували понад 5 млрд дол. у загальну допомогу для України.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) є незалежним відомством федерального уряду США та відповідає за невійськову допомогу іншим країнам з боку Сполучених Штатів. Адміністрація Агентства діє в координації з державним секретарем США.