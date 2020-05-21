Кабмін звільнив Теряєву з посади першого заступника голови МОЗ

Кабінет міністрів звільнив Олену Теряєву з посади першого заступника міністра охорони здоров’я на підставі її заяви.

Відповідне розпорядження від 20 травня № 546-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Звільнити Теряєву Олену Геннадіївну з посади першого заступника Міністра охорони здоров’я України згідно з поданою заявою", - йдеться у документі.

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Як повідомляв Укрінформ, Теряєва була призначена на цю посаду 8 квітня 2020 року. У МОЗ вона відповідала, зокрема, за реформування системи охорони здоров'я, а також за налагодження та координацію процесів у відомстві.