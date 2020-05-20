Україна та Ізраїль домовилися про черговий раунд політичних консультацій

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив з послом Держави Ізраїль в Україні Джоелом Ліоном широкий спектр питань двостороннього співробітництва.

Розмова відбулася на тлі приведення до присяги нового уряду Ізраїлю. Сторони домовилися про черговий раунд політичних консультацій, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

"20 травня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв Посла Держави Ізраїль в Україні Джоела Ліона. Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва, зокрема перспективи розвитку політичного та економічного діалогу з новопризначеним урядом Ізраїлю, підтримку територіальної цілісності України, а також ситуацію в регіоні Близького Сходу", - йдеться в повідомленні.

У цьому контексті зазначається, що сторони домовилися провести ближчим часом черговий раунд політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами України та Ізраїлю.

Співрозмовники приділили особливу увагу проблематиці злочинів проти людяності – Голокосту і Голодомору. Українська сторона висловила сподівання, що новий парламент Ізраїлю визнає Голодомор 1932-1933 в Україні геноцидом українського народу.

Боднар також висловив сподівання щодо збереження позиції Ізраїлю на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у зв'язку з триваючою російською агресією.

Новий уряд Держави Ізраїль було приведено до присяги 17 травня 2020 року.

Останній раунд політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та Ізраїлю відбувся в Єрусалимі 29-30 квітня 2019 року.

Ізраїльська делегація послідовно голосувала на підтримку резолюцій ГА ООН "Ситуація у галузі прав людини в Криму та м.Севастополь (Україна)" у 2016-2019 та "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів" у 2018 та 2019 році.

Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Беньямін Нетаньягу відвідав Україну з офіційним візитом у серпні 2019 року, Президент України Володимир Зеленський перебував у Ізраїлі з робочим візитом 23-24 січня 2020 року.