Українські дипломати відповіли Валенсі: окупація Криму і агресія на Донбасі - не “дурниця”

Дії Росії в Україні, зокрема окупація Криму, агресія на Донбасі і порушення міжнародних договорів не є “дурницею”, що можна відкласти вбік і займатися іншими справами, які є важливими для світу.

Про це у Twitter наголосило посольство України в Польщі, реагуючи на висловлювання колишнього лідера польської “Солідарності”, екс-президента Польщі і Нобелівського лауреата Лєха Валенси в інтерв’ю російському ТАСС.

“Порушення міжнародного права, окупація Криму, вбивання українців на Донбасі, репресії проти кримських татар не є “дурницею”, яку можна відкласти вбік. Насамперед, Путін має припинити такого роду дії, щоб почати з ним говорити про “будівництво світу”, - написали українські дипломати.

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В інтерв’ю Tass.ru Валенса заявив, що Росія повинна “якомога швидше опинитися в усіх структурах, які думають про майбутнє”. Він підкреслив, що хоче мати з президентом РФ “хороші відносини”, а Путін не повинен займатися “дурницями”, оскільки він “потрібен світові”.

За словами Валенси, минуле треба залишити для інших, а про майбутнє треба думати спільно з Росією вже сьогодні. На його переконання, Польща також повинна продовжувати купувати нафту в Росії після 2022 року, оскільки з інших напрямків вона для Польщі є дорожчою, додаючи, що "з Москви до Варшави ближче, ніж із Нью-Йорка".

Фото: EPA-EFE