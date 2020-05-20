Посольство США позитивно оцінює перший рік Зеленського й обіцяє продовжити підтримку України

Посольство США в Україні позитивно оцінило перший рік перебування на посаді Президента Володимира Зеленського і заявило про подальшу підтримку демократичної України та розпочатих реформ.

Про це йдеться у привітанні Президента Зеленського та його адміністрації з першою річницею перебування при владі, оприлюдненому на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Ми вітаємо Президента Зеленського та його адміністрацію з першою річницею перебування при владі. Коли його обрали Президентом, США щиро вітали його відданість справі впровадженню реформ, необхідних для переходу України в нову еру, ознаменовану стабільністю, процвітанням, демократією та подальшою інтеграцією в Європу. Ми високо цінуємо прогрес, досягнутий цьогоріч», - зазначили у посольстві.

У цьому контексті американські дипломати, зокрема, нагадали, що понад 130 українців, несправедливо затриманих Росією та її ставлениками, повернулися до своїх сімей. Уряд завершив процес анбандлінгу у секторі природного газу, що є важливим кроком у зміцненні енергетичної безпеки України. Просунулися вперед зусилля з децентралізації задля розширення можливостей місцевих громад. Україна здійснила багато реформ, необхідних для нової програми МВФ.

«Сполучені Штати підтримують роботу над завданнями, що ще залишаються, виконання яких ускладнюється безперервною незаконною агресією Росії на українській території та пандемією COVID-19. Президент Зеленський та його команда просуваються вперед у питаннях усунення олігархічної системи в України, зміцнення верховенства права та забезпечення незалежності та доброчесності антикорупційних та правоохоронних установ, і ми продовжуватимемо працювати з владою країни для досягнення її цілей», - підкреслили у посольстві.

Американські дипломати також закликали народних депутатів, місцевих та регіональних посадовців протистояти спробам певних корисливих кіл уповільнити прогрес.

«Розпочинається другий рік президентства Володимира Зеленського, і Сполучені Штати твердо стоять на боці народу України у підтримці демократичної та успішної України, що перебуває у безпеці в межах своїх міжнародно визнаних кордонів», - вкотре наголосили у диппредставництві США.