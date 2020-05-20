Посольство Ірландії почне роботу в Україні до кінця року – МЗС

Ірландія має намір відкрити посольство в Україні до кінця 2020 року, також очікується прибуття ірландської бізнес-місії.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з віцепрем’єр-міністром та міністром закордонних справ та торгівлі Ірландії Саймоном Ковене, повідомляє пресслужба МЗС.

«Глави зовнішньополітичних відомств приділили окрему увагу українсько-ірландському двосторонньому співробітництву. Зокрема, міністр Ковене підтвердив намір відкрити посольство Ірландії в Україні до кінця 2020 року», - йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку Кулеба зазначив, що відкриття посольства Ірландії у Києві - це важлива віха у відносинах між країнами.

«Ми також чекаємо, що до кінця року до України прибуде ірландська бізнес-місія. Треба швидко і якісно розвивати торгівлю та залучати ірландські інвестиції в Україну», - акцентував він.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також відзначив послідовну підтримку Ірландією суверенітету та територіальної цілісності України, в тому числі в рамках міжнародних організацій.

Міністри обмінялися інформацією стосовно подолання наслідків пандемії COVID-19 та заходів, яких вживають уряди обох країн задля повернення до звичного способу життя.