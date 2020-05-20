Перевороту у країні не треба, а для зміни влади є цивілізовані методи - Президент

Президент Володимир Зеленський виступає проти переворотів у країні та запевняє, що для зміни влади є цивілізовані методи.

Про це він заявив під час пресконференції 20 травня, присвяченій року його роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переворотів у країні не треба. Якщо людям не подобається влада, те, що роблю я, і моя політика, я для цього прийняв закон про імпічмент і хотів, щоб його прийняли, щоб ми стали цивілізованою країною, щоб у нас зміна влади пройшла, щоб вона була в мирному процесі, щоб не гинули люди, щоб не вбивали різних людей на площах нашої країни", - сказав Президент.

На запитання, чи не боїться він, що люди можуть вийти протестувати проти нього, Зеленський відповів: "Я нічого не боюся, тому що я нічого поганого не роблю, я впевнений у кожному моєму кроці, навіть іноді роблячи помилки, я просто не хочу, щоб це були великі помилки, тому що коштують дуже дорого для кожного українця".

Як повідомлялося, під час Революції Гідності лише в Києві загинули понад 100 учасників мирного протесту проти політики тодішнього президента Віктора Януковича.

22 січня 2014 року від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі Києва загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло активіста Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні.