Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту в середу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Згідно з Регламентом, решту дня в середу депутати працюють в комітетах, фракціях і групах.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада, зокрема, відхилила закон "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо удосконалення пенсійного забезпечення”.

Депутати ухвалили Закон "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів" та постанову "Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" (№3511) - з огляду на виявлення діагнозу COVID-19 у народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича.

Парламент у середу відправив до комітету на повторне перше читання президентський законопроєкт №3196 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".

Було також ухвалено в першому читанні законопроєкт №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг" та відхилено законопроєкт про установу бізнес-омбудсмена з наміром розробити новий.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2560 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органів державного бюро розслідувань)" та розглянула інші питання.