У програмі "Ліфт" знайшли шпаринки, через які засунули нефахових людей – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив програму "Ліфт" на початковому етапі, але визнав, що у ній знайшли шпаринки, через які туди потрапили нефахові люди.

Про це глава держави сказав під час пресконференції, присвяченій підсумкам першого року каденції, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Ліфт" була прекрасна програма. Федоров (віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров – ред.) набрав дійсно прекрасних фахівців, професіоналів через «Ліфт». А потім знайшли ключик до "Ліфту", і нам туди, вибачте за таке слово, засунули дуже багато людей, які були при владі й раніше. Тому з "Ліфтом" у нас були проблеми", - сказав Зеленський.

За його словами, в районних державних адміністраціях, наприклад, досі не вдалося змінити кадри. Є багато людей, які працювали при колишній владі, але РДА будуть перезавантажені всі.

Що ж стосується голів обласних державних адміністрацій, то висновки щодо них будуть зроблені після того, як Україна подолає поширення коронавірусної інфекції на своїй території, додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, команда Президента України Володимира Зеленського шукала фахівців з народу для проведення реформ у країні та “знищення старої системи”. Сайт проєкту LIFT, який запустився 28 травня, був покликаний “чесно і прозоро”, тобто, без корупції і бюрократії, добирати професіоналів із різних галузей на допомогу новій владі.

Ініціатори проєкту були переконані, що LIFT як інноваційна платформа допоможе: знайти вакансію, стати спеціалістом та працювати на зміни країни; розповісти ідею, що вирішить складні питання або буде корисною для країни; презентувати продукт, що принесе позитивні зміни на державному рівні.