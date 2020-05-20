Рада переходить у "комітетський" режим роботи 21 і 22 травня

Верховна Рада ухвалила постанову "Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" (№3511).

Постанову підтримали 311 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, постанова передбачає внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії ВР, передбачивши 21 і 22 травня роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.

Перед цим Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради на позачерговому засіданні розглянув зазначене питання і рекомендував Верховній Раді ухвалити постанову щодо переведення роботи Ради 21 і 22 травня у режим роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання парламенту 20 травня заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк оголосила, що у народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича підтверджено коронавірус, і через це вся фракція пішла на самоізоляцію.

Пізніше голова ВР Дмитро Разумков запросив керівників парламентських фракцій і груп на нараду щодо питання порядку денного. Після її завершення він доручив голові Регламентного комітету провести позачергове засідання комітету о 12:00.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня ухвалила постанову "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№3434), згідно з якою парламент повернувся до звичайного режиму роботи 18 травня.

В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, зокрема за добу виявлено 354 нові випадки. З початку епідемії одужало 5955 осіб, а померло 564.

Фото: ВР