Раду на два дні можуть перевести у “комітетський” режим роботи

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував внести змін до календарного плану третьої сесії ВР щодо переведення парламенту в режим роботи в комітетах упродовж 21 і 22 травня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова підкомітету з питань Регламенту Павло Фролов (фракція «Слуга народу»).

"Комітет проголосував одностайно за те, щоби внести на розгляд Верховної Ради проєкт постанови «Про внесення змін до календарного плану третьої сесії Верховної ради України дев’ятого скликання» та рекомендувати парламенту, відповідно до положень частини третьої статті 138 Регламенту, прийняти його за основу та в цілому. Після перерви (о 12:30 – ред.) ми проголосуємо за це рішення в залі засідань Верховної Ради", – зазначив Фролов.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання ВР 20 травня віцеспікер Олена Кондратюк оголосила, що у народного депутата Олега Мейдича (фракція "Батьківщина") підтверджено коронавірус, і через це вся фракція пішла на самоізоляцію.

Згодом голова ВР Дмитро Разумков запросив керівників парламентських фракцій і груп на нараду щодо питання порядку денного. Після її завершення він доручив голові Регламентного комітету провести його позачергове засідання о 12:00.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, зокрема за добу виявлено 354 нові випадки. З початку епідемії одужали 5955 осіб, померли 564 людини.