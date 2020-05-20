Рада продовжила роботу після наради голів фракцій

Народні депутати продовжують роботу в сесійній залі парламенту після наради Голови Верховної Ради з керівниками фракцій і груп.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, повертаємося до нашої роботи. Перш за все, звертаюся до голови регламентного комітету Кальченка Сергія Віталійовича. Шановні члени комітету, будь ласка, необхідно буде провести засідання регламентного комітету о 12 годині дня. Тобто під час перерви з 12 до 12:30", - сказав Разумков.

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Водночас, спікер не уточнив, щодо якого питання вимагає провести засідання комітету.

Фото: ВР