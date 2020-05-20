Разумков відкрив ранкову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в середу.

У сесійній залі зареєструвалося 287 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Згідно з порядком денним, депутати планують розглянути законопроєкт №3196 "Про внесення змін до Закону "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" та альтернативний до нього.

Заплановано також розгляд законопроєкту №3415 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроєктів у другому читанні", яким пропонується удосконалити розгляд за особливою процедурою законопроєктів з великою кількістю поправок.

Депутати мають намір розглянути пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо удосконалення пенсійного забезпечення".

Порядок денний також передбачає розгляд законопроєкту №3012 "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій".

Крім того, депутати планують ратифікувати Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів.

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До включення до порядку денного і прийняття рішення заплановано проєкт закону №3304 "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

У другому читанні депутати планують розглянути законопроєкт №0944 "Про Установу бізнес-омбудсмена".

На порядку денному також законопроєкт №2390 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)".

Крім того, на засіданні планується представлення звіту Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.