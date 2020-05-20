Президент сьогодні проведе пресконференцію

"У середу, 20 травня, о 10:30 розпочнеться прес-конференція Президента України Володимира Зеленського", - йдеться в анонсі.

Зазначається, що захід відбудеться у Маріїнському палаці (паркова частина).

Водночас, у зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою. Зокрема, від одного ЗМІ можна було акредитувати одного журналіста, а також одного фотографа або одного відеооператора.

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Пресконференція транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних сторінках Офісу Президента. Сигнал трансляції буде доступним за такими посиланнями: rtmp://83.142.234.242/live/tv; rtmp://83.142.234.245/live/tv.

Сигнал також роздаватиметься через ЦКУ.

Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський після завершення карантину проведе пресконференцію щодо підсумків першого року перебування на посаді.

Минулого разу Зеленський проводив пресмарафон 10 жовтня 2019 року, який тривав більше 14 годин. Тоді пресконференція Президента побила світовий рекорд із тривалості.