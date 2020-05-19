Кабмін за квітень отримав понад 650 запитів

З 1 до 30 квітня на адресу Секретаріату Кабінету міністрів надійшло 659 запитів на інформацію, у тому числі 67 від представників ЗМІ.

По це інформує Урядовий портал. Як зазначається, із загального числа запитів, отриманих Секретаріатом Кабміну 460 надійшли електронною поштою, 177 – звичайною поштою, 22 – телефоном. Найбільше запитувачів цікавила інформація довідково-енциклопедичного характеру – на неї припало 57,4% всіх запитів. Читайте також: Кабмін має внести в Раду абсолютно нову програму – Стефанчук Від фізичних осіб надійшло 473 запити, від представників ЗМІ – 67, від юросіб – 64, ще 55 – від об'єднань громадян. З 659 запитів 257 задоволено, 316 спрямовано належним розпорядникам інформації, решта 86 – опрацьовуються.