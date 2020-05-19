Цимбалюк: Ідея про миротворців на Донбасі ще в “обоймі”

Ідея щодо запровадження міжнародної миротворчої місії на Донбасі не була відкинута, а продовжує існувати в "обоймі" можливих дій зі встановлення миру та деокупації українських територій.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"З 2014 року було декілька ідей щодо можливих шляхів виходу з ситуації або наближення до ситуації, коли на Донбасі встановиться мир і відбудеться деокупація українських територій. Весь цей інструментарій знаходиться в "обоймі" можливих дій", - заявив дипломат, коментуючи питання, чи ще жива ідея щодо спільної миротворчої місії ООН та ОБСЄ на окупованому Донбасі.

За словами очільника місії України при ОБСЄ, якась частина цих ідей нині більш активно задіяна: "Наприклад, завдяки останнім новим підходам зараз вдається більш активно розвивати мирні переговори, як у рамках Нормандського формату, так і Тристоронньої контактної групи. Прогрес – обмежений та не такий рішучий, як хотілося б українській стороні, але все ж є певні зрушення".

Він висловив переконання, що ця робота "не існує вирізаною з контексту або з інших реалій, і коли хтось говорить про продовження переговорів у тому чи іншому форматі, то враховуються всі можливі елементи розвитку".

"Тому ця ідея щодо миротворчої місії, яка порушувалася не один раз, вона є десь там у бекграунді. І якщо ситуація складеться сприятливим чином, то, можливо, якийсь інший елемент цієї загальної обойми ідей буде застосовано активніше. Тобто, така ідея жива. Я не можу сказати, що вона – не актуальна чи була відкинута. Вона існує і ми тримаємо її в цій обоймі можливих шляхів", - заявив Євгеній Цимбалюк.

Хоча, додав він, слід пам’ятати, що РФ є тою стороною, яка має право вето в РБ ООН на рішення про миротворчу операцію.