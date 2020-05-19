Поліція відкрила справу через незаконне проникнення до кабінету заступниці Малюськи

Поліція відкрила кримінальне провадження за заявою заступниці міністра юстиції України Ольги Оніщук щодо незаконного проникнення до її кабінету.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Дніпровського районного управління поліції Києва Анна Шевчук.

«У нас така подія була, до нас написана заява. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України, це порушення недоторканності житла», - сказала Шевчук.

Як повідомляв Укрінформ, Оніщук у понеділок, 18 травня, заявила, що виявила сліди незаконного проникнення до її робочого кабінету. Після цього вона направила до Нацполіції заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Фото: Ольга Оніщук у facebook