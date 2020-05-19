Поліція відкрила справу через незаконне проникнення до кабінету заступниці Малюськи
Укрінформ
Поліція відкрила кримінальне провадження за заявою заступниці міністра юстиції України Ольги Оніщук щодо незаконного проникнення до її кабінету.
Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Дніпровського районного управління поліції Києва Анна Шевчук.
«У нас така подія була, до нас написана заява. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України, це порушення недоторканності житла», - сказала Шевчук.
Як повідомляв Укрінформ, Оніщук у понеділок, 18 травня, заявила, що виявила сліди незаконного проникнення до її робочого кабінету. Після цього вона направила до Нацполіції заяву про вчинення кримінального правопорушення.
Фото: Ольга Оніщук у facebook