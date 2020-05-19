Законопроєкт про медіа: у "Слузі народу" запевняють, що за дописи у соцмережах не каратимуть

Про це повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

«Більшість чинних законів у сфері комунікацій – родом з 90-х. Коли писався закон «Про інформаційні агентства», в Україні ще не існувало жодного інтернет-ЗМІ. Зараз вперше в історії України буде врегульовано діяльність онлайн-медіа. Це (ухвалення закону «Про медіа, – ред.) дозволить ефективно боротися з інформаційними атаками держави-агресора. Але вкотре підкреслю: не буде жодних обмежень свободи онлайн-медіа! І тим більше жодних переслідувань за приватні дописи в соцмережах. Згідно із законом, ваша особиста Facebook-сторінка – це взагалі не ЗМІ. Навіть якщо ви – популярний блогер», – зауважила Кравчук.

За її словами, законопроєкт № 2693 «Про медіа» суттєво відрізнятиметься від початкового варіанту. «Ми провели десятки обговорень із експертами та міжнародними партнерами. Акумулювали поправки, які враховують позиції всіх причетних. Поправки, зокрема, стосуються приведення українського законодавства у відповідність до норм ЄС. Нагадаю: законопроєкт «Про медіа» розроблений саме для імплементації Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. А не для придушення свободи слова, як кажуть наші опоненти. Ми запроваджуємо правила, які вже довели свою ефективність в Європі. Більше того, ухвалення закону є зобов'язанням України перед Радою Європи, яка якраз і стежить за дотриманням прав людини» – уточнила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

Раніше, 30 квітня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт направити Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики для підготовки на повторне перше читання.

Комітет рекомендував на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень та пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.