Посольство США вітає дозвіл переселенцям голосувати за місцем проживання

Про це диппредставництво заявило у Facebook.

«Ми вітаємо нещодавні кроки Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine, що спрощують для внутрішньо переміщених українців можливість реалізації їхнього демократичного права голосу за місцем фактичного проживання», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Центральна виборча комісія на засіданні 18 травня прийняла новий порядок зміни виборчої адреси, який надає можливість голосувати на місцевих виборах 2020 року внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання.