Рада схвалила рекомендації слухань щодо проблем формування прожиткового мінімуму

Рада схвалила рекомендації слухань щодо проблем формування прожиткового мінімуму

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила проєкт постанови "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні" (№2789).

Рішення підтримали 318 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У рекомендаціях наголошується на доцільності вирішення низки питань. Серед них - перегляд кількісних та якісних стандартів набору продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для основних соціальних і демографічних груп населення з урахуванням життєво необхідних витрат, детермінованих реаліями сучасності.

Також рекомендується переглянути структуру прожиткового мінімуму для всіх соціальних і демографічних груп населення з метою встановлення раціонального співвідношення між набором харчування, набором непродовольчих товарів і набором послуг.

Наголошується на важливості покращення якості проведення науково-громадської експертизи наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг шляхом залучення до участі в роботі комісії представників громадянського суспільства та наукових експертів.

Учасники слухань рекомендують Верховній Раді забезпечити розгляд низки проєктів законів.

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Кабінету міністрів, зокрема, рекомендується створити Міжвідомчу робочу групу щодо розробки вдосконаленої методології визначення прожиткового мінімуму з урахуванням міжнародних стандартів та досвіду розвинених країн з подальшим внесенням відповідного законопроекту на розгляд до Верховної Ради.

Також Кабміну рекомендовано здійснити заходи щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини з урахуванням оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг.

Як повідомлялося, 18 грудня 2019 року у Верховній Раді відбулися парламентські слухання на тему: "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні".

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