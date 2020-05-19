Рада схвалила рекомендації слухань щодо проблем формування прожиткового мінімуму

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні" (№2789).

Рішення підтримали 318 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У рекомендаціях наголошується на доцільності вирішення низки питань. Серед них - перегляд кількісних та якісних стандартів набору продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для основних соціальних і демографічних груп населення з урахуванням життєво необхідних витрат, детермінованих реаліями сучасності.

Також рекомендується переглянути структуру прожиткового мінімуму для всіх соціальних і демографічних груп населення з метою встановлення раціонального співвідношення між набором харчування, набором непродовольчих товарів і набором послуг.

Наголошується на важливості покращення якості проведення науково-громадської експертизи наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг шляхом залучення до участі в роботі комісії представників громадянського суспільства та наукових експертів.

Учасники слухань рекомендують Верховній Раді забезпечити розгляд низки проєктів законів.

Кабінету міністрів, зокрема, рекомендується створити Міжвідомчу робочу групу щодо розробки вдосконаленої методології визначення прожиткового мінімуму з урахуванням міжнародних стандартів та досвіду розвинених країн з подальшим внесенням відповідного законопроекту на розгляд до Верховної Ради.

Також Кабміну рекомендовано здійснити заходи щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини з урахуванням оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг.

Як повідомлялося, 18 грудня 2019 року у Верховній Раді відбулися парламентські слухання на тему: "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні".