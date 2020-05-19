Разумков закрив "ранкову" Раду
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада скоротила тривалість пленарних засідань у вівторок і четвер на період карантину. Так, щовівторка і четвергах засідання Ради розпочинатимуться о 10:00. З 12:00 до 12:30 оголошуватиметься перерва. Потім парламентарі працюватимуть з 12:30 до 15-ї години.
Під час засідання 19 травня Верховна Рада відхилила проєкти постанов, якими пропонувалося скасувати рішення щодо ухвалення закону про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам — так званий “банківський” закон. Він зокрема, унеможливлює скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.
Народні депутати вирішили зняти з розгляду президентський законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".
Депутати внесли зміни до закону "Про систему іномовлення України" щодо програмної політики та території розповсюдження.
Також ВР відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".
Фото: ВР