Разумков закрив "ранкову" Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада скоротила тривалість пленарних засідань у вівторок і четвер на період карантину. Так, щовівторка і четвергах засідання Ради розпочинатимуться о 10:00. З 12:00 до 12:30 оголошуватиметься перерва. Потім парламентарі працюватимуть з 12:30 до 15-ї години.

Під час засідання 19 травня Верховна Рада відхилила проєкти постанов, якими пропонувалося скасувати рішення щодо ухвалення закону про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам — так званий “банківський” закон. Він зокрема, унеможливлює скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Народні депутати вирішили зняти з розгляду президентський законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

Депутати внесли зміни до закону "Про систему іномовлення України" щодо програмної політики та території розповсюдження.

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Також ВР відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

Фото: ВР