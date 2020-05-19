Стефанчук – про отримання траншу від МВФ: Це справа декількох десятків днів

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозує, що отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду може відбутися за декілька десятків днів.

Про це політик сказав під час брифінгу 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що це питання буде доведене до звершення ближчим часом. Всі були в очікуванні того, як воно вже буде. Сьогодні Верховна Рада вже кінцево розблокувала це питання (підписання закону щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, – ред.), і я думаю, що і підпис Голови Верховної Ради, і підпис Президента на цьому законопроєкті не буде довгий час очікуватися. Думаю, що ближчим часом ми отримаємо це, і після цього, думаю, що перемовини щодо отримання траншу вийдуть на фіналу серію, тобто отримання траншу. Коли це буде? Я прогнозую, хоча це і невдячна справа, що це справа буквально декількох десятків днів», – зазначив політик.

При цьому на уточнювальне запитання, чи може отримання траншу відбутися до кінця травня, перший віцеспікер відповів: «Це залежить не лише від нас. Ми всі зобов’язання, які брали на себе, виконали».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 13 травня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Ухвалення «банківського» закону є однією з двох головних умов МВФ для надання Україні фінансової допомоги (друга умова – ухвалення закону про ринок землі; він був прийнятий 31 березня).

Відразу після ухвалення закону про банки народні депутати Антон Поляков (позафракційний) і Олександр Дубінський («Слуга народу») зареєстрували в парламенті проєкти постанов щодо його скасування. Рада відхилила їх на засіданні 19 травня.

Відповідно до Регламенту, без розгляду цих документів Голова ВР не може підписати закон про ринок землі та передати його на підпис Президентові.

Разом з тим народний депутат Антон Поляков подав позов до суду, в якому просить визнати протиправними дії Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та народного депутата Данила Гетманцева під час розгляду та ухвалення «банківського закону».