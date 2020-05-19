Законопроєкт про злочини службових осіб пройшов перше читання Ради

Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №2621 "Про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності".

Проєкт закону в першому читанні підтримали 288 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законопроєктом пропонується викласти пункт 3 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України у новій редакції, встановивши, що істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Кримінального кодексу України, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян", - йдеться у пояснювальній записці.

Перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента у ВР Руслан Стефанчук, презентуючи законопроєкт, зазначив, що у 2014 році набрали чинності зміни до Кримінального кодексу України, якими "було суттєво ускладнено кваліфікацію вчинення окремих злочинів службовими особами та надано їм можливість безкарно здійснювати свою діяльність".

"Так, дії службової особи можуть бути кваліфіковані як злочин за окремими статтями Кримінального кодексу України виключно за умови завдання матеріальних збитків. За завдання шкоди нематеріального характеру, порушення прав і свобод людини і громадянина, громадської безпеки, громадського порядку, послаблення авторитету і престижу органів держаної влади чи місцевого самоврядування службову особу неможливо притягнути до відповідальності. Саме тому главою держави внесено на розгляд парламенту та визначено як невідкладний проєкт закону України "Про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності" №2621", - розповів Стефанчук.

Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме забезпеченню єдності судової практики при розгляді відповідних справ та приведенню положень чинного законодавства України у відповідність із міжнародними стандартами у сфері боротьби з корупцією.