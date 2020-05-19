Рада пішла на перерву

Рада пішла на перерву

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в засіданні парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, оголошується перерва до 12:30", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада скоротила тривалість пленарних засідань у вівторок і четвер на період карантину. Так, щовівторка і щотерверга засідання Ради розпочинатимуться о 10:00. З 12:00 до 12:30 оголошуватиметься перерва. Потім парламентарі працюватимуть з 12:30 до 15-ї години.

Як повідомлялося, на ранковому засіданні парламенту у вівторок Верховна Рада відхилила проєкти постанов, якими пропонувалося скасувати рішення щодо ухвалення закону про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

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Крім того, Верховна Рада внесла зміни до закону "Про систему іномовлення України" щодо програмної політики та території розповсюдження.

Також сьогодні народні депутати вирішили зняти з розгляду у вівторок президентський законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

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