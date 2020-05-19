Рада пішла на перерву

"Шановні колеги, оголошується перерва до 12:30", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада скоротила тривалість пленарних засідань у вівторок і четвер на період карантину. Так, щовівторка і щотерверга засідання Ради розпочинатимуться о 10:00. З 12:00 до 12:30 оголошуватиметься перерва. Потім парламентарі працюватимуть з 12:30 до 15-ї години.

Як повідомлялося, на ранковому засіданні парламенту у вівторок Верховна Рада відхилила проєкти постанов, якими пропонувалося скасувати рішення щодо ухвалення закону про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Крім того, Верховна Рада внесла зміни до закону "Про систему іномовлення України" щодо програмної політики та території розповсюдження.

Також сьогодні народні депутати вирішили зняти з розгляду у вівторок президентський законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".