Рада змінила графік роботи на час карантину

Рада змінила графік роботи на час карантину

Укрінформ
Верховна Рада змінила графік своєї роботи на час карантину.

Відповідне рішення депутати ухвалили на ранковому засіданні парламенту у вівторок, 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було запропоновано наступний графік роботи: починаємо засідання о 10-й - до 12-ї. Після цього з 12:00 до 12:30 - перерва. І з 12:30 до 15:00 ми продовжуємо нашу роботу. У вівторок та четвер", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Таку пропозицію підтримали 324 народних депутатів.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня ухвалила постанову "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№3434), згідно з якою парламент повернувся до звичайного режиму роботи 18 травня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.

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