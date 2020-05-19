Рада змінила графік роботи на час карантину

Верховна Рада змінила графік своєї роботи на час карантину.

Відповідне рішення депутати ухвалили на ранковому засіданні парламенту у вівторок, 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було запропоновано наступний графік роботи: починаємо засідання о 10-й - до 12-ї. Після цього з 12:00 до 12:30 - перерва. І з 12:30 до 15:00 ми продовжуємо нашу роботу. У вівторок та четвер", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Таку пропозицію підтримали 324 народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня ухвалила постанову "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№3434), згідно з якою парламент повернувся до звичайного режиму роботи 18 травня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.