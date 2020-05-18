Представники Донбасу в ТКГ повинні мати суспільну легітимність – Резніков

Представники окремих районів Донецької і Луганської областей від української сторони, яких пропонується долучити до роботи Тристоронньої контактної групи як запрошених осіб, повинні мати як юридичну, так і суспільну легітимність.

Таку думку висловив перший заступник глави делегації України в ТКГ, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«При прийнятті рішення главою делегації або Президентом України має бути відчуття, що у цих людей є і суспільна легітимність, і суспільне визнання. Дуже важливо, щоб ця довіра була, звичайно, у жителів Донбасу з обох боків лінії зіткнення. Але і при цьому необхідне розуміння, що нам необхідна безпечна реінтеграція. Тобто, якщо це безпечно для цілісності країни, якщо це безпечно для її державного устрою, спокою і стабільності», - сказав Рєзніков.

За його словами, це повинні бути люди тих родів діяльності, які легко "заміряти": священники, правозахисники, журналісти, юристи, активісти, представники культури, спорту.

Резніков також наголосив, що це повинні бути люди з цих окремих районів Донецької і Луганської областей, які "жили, проживали, були прописані, зареєстровані".

За його словами, це також можуть бути обрані на законних виборах у 2010 році голови сільських, селищних рад, міські голови, депутати місцевих рад, якщо вони відповідатимуть критерію суспільної легітимності.

"У нас, з точки зору державного управління, існує принцип спадкоємності і безперервності влади. І всі ці ради досі легітимні. У них всіх є представницький мандат, і він не закінчився. Всі ці люди можуть продовжувати виконувати свої обов'язки до проведення нових законних місцевих виборів і обрання нових представників місцевої влади", - пояснив він.

Резніков додав, що остаточні критерії наразі обговорюються.

При цьому він заявив, що українська сторона не враховуватиме думку протилежної сторони при прийнятті цього рішення, оскільки РФ шість років запрошує в ТКГ тих, кого вважає за потрібне, і думку України ніхто не питав.

«Ми точно так само з української сторони будемо долучати запрошених осіб до Мінського процесу і спілкуватися. Це наше суверенне право як сторони, яка домовляється в ТКГ», - наголосив Резніков.

Як повідомлялося, 6 травня під час розмови керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з політичними радниками лідерів держав - учасниць нормандського формату українська сторона запропонувала включити в роботу в підгрупах Тристоронньої контактної групи як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької і Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути ці райони після травня 2014 року.

Фото: Макс Левін, LB.ua