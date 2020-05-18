Глави МЗС України і Канади обговорили подальші кроки у розслідуванні авіакатастрофи МАУ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Канади Франсуа-Філіпом Шампанем подальші кроки щодо розслідування обставин катастрофи PS752.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови міністрів.

«Глави МЗС України та Канади обговорили окремі питання співпраці у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19, а також подальші кроки з координації зусиль щодо розслідування обставин катастрофи літака українських авіаліній PS752 в Ірані, забезпечення компенсацій та притягнення винних до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Кулеба також привітав колегу з державним святом Канади, Днем Вікторії, і висловив вдячність за гуманітарну допомогу Україні в контексті протидії пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800NG авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” рейсу PS752 був збитий невдовзі після вильоту з Тегерана 8 січня 2020 року. Всі 176 людей, які були на борту, загинули. Серед них були громадяни семи країн, зокрема, 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

На початку квітня іранський депутат, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали.

Водночас офіційні особи Ірану спростувати заяву цього депутата і порушили проти нього кримінальну справу за статтями "розповсюдження неправдивої інформації" і "підбурювання громадської свідомості".

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