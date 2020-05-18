В Україні створять кандидатський резерв для держслужби - Трофімов

Влада має намір створити кадровий резерв для державної служби, оскільки шукати компетентних людей дуже складно.

Про це перший заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Створюємо кандидатський резерв! Я вже неодноразово казав, що питання «нових облич» у владі стоїть дуже гостро і знаходити їх вельми складно. Мова не просто про нові обличчя, а про компетентних, мотивованих, ефективних. Нам необхідний кандидатський резерв, який допоможе зібрати людей, які готові разом з нами перезавантажувати владу і працювати на благо українців», - написав він.

Трофімов зазначив, що в Україні постійно проходять конкурси на заміщення посад у владі. Перемагає один, але бере участь у цих конкурсах часом не один десяток гідних людей. Багато з них набирають трохи менше балів, ніж переможці. І забути про них відразу після конкурсу - просто кадрове марнотратство.

«Тому інформацію про 5 кандидатів, які набрали найбільшу кількість балів, заносимо в базу кандидатського резерву. Для цих кандидатів створюється «Особистий кабінет» на Єдиному порталі вакансій держслужби, і через нього вони автоматично запрошуються до участі в інших конкурсах. Бонусом для таких кандидатів є те, що вони не подають заново весь пакет документів, необхідний для участі в конкурсі. Держоргани також можуть звертатися до бази кандидатського резерву, щоб знайти собі підходящого кандидата. Термін перебування в кандидатському резерві обмежується одним роком», - пояснив перший заступник керівника ОПУ.

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Трофімов також зазначив, що необхідний для такого резерву законопроєкт №3491 про внесення змін до Закону України «Про державну службу» вже зареєстровано в парламенті. Його ініціатори - народні депутати Андрій Клочко, Олександр Корнієнко, Віталій Безгін і Олена Шкрум.

Чиновник упевнений в тому, що прийняття цього законопроєкту дозволить ефективніше наповнювати професійними кадрами органи влади всіх рівнів.