Як українці оцінили перший рік президенства Зеленського - опитування "Рейтинг"

Третина українців оцінюють перший рік правління Президента Володимира Зеленського на відмінно або добре, майже 40% – задовільно, близько третини – незадовільно або жахливо.

Про це свідчать результати опитування "Рік Президента Зеленського: оцінки громадян", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"Третина опитаних оцінюють перший рік правління президента Зеленського на відмінно або добре, майже 40% – задовільно, близько третини – незадовільно або жахливо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відносно гірші оцінки Президенту Зеленському дали респонденти сходу, мешканці міст, старші опитані, виборці експрезидента Петра Порошенка та співголови парламентської фракції партії ОПЗЖ Юрія Бойка. Водночас молодь, мешканці півдня, центру та заходу дали відносно кращі оцінки.

При цьому звільнення полонених і заручників, а також боротьба із коронавірусом – сфери, в яких опитані поставили найкращі оцінки за перший рік діяльності Зеленського на посаді Президента.

Відносно середні оцінки отримали такі сфери, як об’єднання країни, міжнародна політика, зміцнення обороноздатності, соціальний захист населення, оновлення кадрів у владі, реформування освіти.

Водночас найгірше опитані оцінили зменшення впливу олігархів на політику, земельну та медичну реформи, боротьбу із корупцією, економічний розвиток та припинення вогню на Донбасі.

Найчастіше погані оцінки у різних сферах давали симпатики Бойка та Порошенка. Попри це у таких сферах, як боротьба з корупцією, медична та земельні реформи та зменшення впливу олігархів на політику, негативні оцінки дали також не менше третини прихильників діючого глави держави.

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Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 12-13 травня 2020 року.