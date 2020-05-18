У Раді не погодились зняти з порядку денного президентський законопроєкт про громадянство

Керівники парламентських фракцій, груп і комітетів не підтримали пропозицію виключити з порядку денного президентський законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

З такою пропозицією під час Погоджувальної ради виступили, зокрема, співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Коли Голова Верховної Ради Дмитро поставив на голосування пропозицію про виключення з порядку денного законопроєкту №2590, більшість присутніх на засіданні керівників комітетів, фракцій і груп не підтримали її.

"Я пропоную його залишити в будь-якому випадку в порядку денному. Якщо він буде потребувати доопрацювання, таке рішення прийме Верховна Рада України, тим більше, я хотів би нагадати, що це перше читання", - зазначив спікер.

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Водночас було ухвалено рішення відкласти розгляд законопроєкту №2689 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права". На виключенні його з порядку денного також наполягали Геращенко і Тимошенко.

Згідно з проєктом порядку денного, законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" ВР планує розглянути в першому читанні у вівторок, 19 травня.