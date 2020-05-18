Комітеті Ради квапить уряд із рішенням щодо держпідтримки креативних індустрій

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція «Слуга народу») закликає Кабінет міністрів пришвидшити ухвалення рішень щодо надання державної підтримки сфері культури та креативних індустрій.

Про це Ткаченко сказав 18 травня під час засідання погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проблема в тому, що ефективна робота з допомоги малому та середньому бізнесу, креативним індустріям переважно стоїть на місці. Ми її штовхаємо-штовхаємо, а ефекту нема. Північний сусід уже ухвалив усі рішення, необхідні для того, щоб це підтримати. Ми досі знаходимося в стадії обговорення. Ситуація достатньо напружена – нам потрібно перейти від розмов до дій. Будемо дуже простити прискорити цю ситуацію», – зазначив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, група народних депутатів на чолі з головою Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександром Ткаченком (фракція «Слуга народу») розробили пакет законопроєктів щодо підтримки креативних індустрій, зокрема зареєстрували в парламенті 22 квітня проєкт закону №3377 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Напрацьованими законопроєктами пропонується внести зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, а також до деяких законодавчих актів, зокрема щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу.

Так, запропоновані заходи передбачають введення податкових пільг і преференцій зі сплати орендної плати та податку за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Також пропонується звільнити деякі операції від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток, туристичного збору, податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, податку на нежитлову нерухомість, включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу суми коштів або вартість майна у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, для провадження діяльності у сфері культури.

Водночас передбачається можливість зменшення орендної плати за користування нерухомим майном.

При цьому до переліку захищених статей бюджету може бути додана оплата праці працівників закладів культури, що отримують фінансову підтримку з державного бюджету, та заходи з охорони культурної спадщини.

Разом з тим пакет напрацьованих законопроєктів передбачає спрощення процедури отримання держдопомоги суб’єктами господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину.

До того ж, держпідтримка кінематографії до кінця року може бути доповнена новою формою – наданням державної субсидії на розвиток кінопроєкту обсягом до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроєкту.

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Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, зможуть звільнятися від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, а також встановлюватиметься ставка ПДВ у розмірі 10% для операцій із постачання комунальних послуг та електричної енергії.

Окрім того, автори законодавчих ініціатив пропонують ввести поняття гранту, який надається Українським культурним фондом, у податковому і бюджетному законодавстві, доповнюються підстави та порядок його надання й оподаткування.

При цьому Кабінету міністрів рекомендується зокрема передбачити одноразову фінансову підтримку у розмірі до 100 000 грн для самозайнятих осіб і суб’єктів господарювання з кількістю штатних працівників до 15-ти осіб і оборотом до 5 млн грн на рік на часткове покриття видатків, пов’язаних, зокрема, зі сплатою орендних платежів, виплатою заробітної плати, податків та зборів.