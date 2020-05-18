НАЗК з’ясовує, чи вчасно Тимошенко і Власенко задекларували мільйонні доходи

Національне агентство з питань запобігання корупції з’ясовує, чи вчасно народні депутати Юлія Тимошенко та Сергій Власенко повідомили про зміни в майновому стані в зв’язку з багатомільйонними доходами.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"НАЗК перевіряє своєчасність подання народними депутатами України Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Раніше депутати подали до НАЗК відповідні документи в зв’язку з отриманням доходів від американської компанії Reid Collins & Tsai LLP", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Тимошенко отримала від цієї компанії 148 млн грн, задекларувавши цей дохід як "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання".

Водночас Власенко загалом отримав від компанії Reid Collins & Tsai LLP іноземного доходу на майже 142 млн грн, що були перераховані чотирма платежами (18,8 млн грн, 56,9 млн грн, 57,3 млн грн та 8,9 млн грн).

Як повідомлялося, 3 травня народний депутат Юлія Тимошенко подала декларацію про суттєві зміни в майновому стані. Згідно з даними електронної декларації, лідер "Батьківщини" отримала дохід - компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання – у розмірі 148 345 441 грн. Джерелом доходу вказано юридичну особу, зареєстровану за кордоном: Reid Collins & Tsai LLP.

За інформацією The New York Times, у такий спосіб юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom врегулювала з Тимошенко судовий позов, у якому український політик звинувачувала юристів у сприянні її ув'язненню.

У 2011 році експрем'єр-міністр України Юлія Тимошенко була засуджена до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. У 2012 році Міністерство юстиції України найняло юрфірму Skadden для незалежної оцінки судового процесу над Тимошенко у зв'язку з її позовом проти України в Європейський суд з прав людини. У висновках Skadden ішлося, що справа не була політично вмотивованою.