Рада має розглянути програму діяльності уряду 19 травня – депутат

Верховна Рада обов’язково має провести обговорення проєкту постанови «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» та голосування щодо нього на пленарному засіданні 19 травня.

На цьому наголосив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція «Голосу») на своїй сторінці у Facebook.

«...Пункт 3 статті Регламенту ВР: «Питання про схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів України розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до Верховної Ради». Якщо людською мовою, то завтра в обов’язковому порядку парламент повинен провести спочатку обговорення, а потім і проголосувати за їхній реферат», – написав він.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 13 квітня зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України».

Відповідно до тексту програми, до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, а також оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Раніше представник уряду в парламенті Василь Мокан (фракція «Слуги народу») повідомляв, що ВР зможе розглянути питання затвердження програми діяльності КМУ після ухвалення в другому читанні законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Водночас голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що ця програма має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.