Шмигаль: Маємо пам'ятати про злочини тоталітарного режиму, щоб не допустити цього в майбутньому

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців вшанувати пам’ять жертв політичних репресій і не забувати злочинів, вчинених проти них, щоб не допустити цього в майбутньому.

Про це він написав у Facebook.

"Вшануймо їх усіх сьогодні, у День пам’яті жертв політичних репресій. І пам’ятаймо про ці жахливі злочини, щоб не допустити цього в майбутньому", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України зазначив, що жертвами тоталітарного режиму стали сотні тисяч людей.

"Вражає бездушність, з якою комуністи розправлялися з інакодумцями. Серед них були як відомі діячі, так і ті, чиї імена досі залишаються невідомі", - написав очільник уряду і процитував також вірш репресованого радянським режимом поета Василя Стуса "Весь обшир мій — чотири на чотири".

Як повідомлялося, у неділю, 17 травня, в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій.

День пам’яті жертв політичних репресій відзначається згідно з указом Президента від 21 травня 2007 року щороку в третю неділю травня з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Фото: КМУ