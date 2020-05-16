Разумков: У мене немає інформації щодо звільнень у Кабміні
Укрінформ
У Верховній Раді нині не зареєстровано документів щодо звільнення тих чи інших членів уряду.
Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав у суботу в інтерв'ю «Радіо Свобода», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Станом на зараз у мене немає інформації про те, що заходили якісь пропозиції по звільненню Авакова, Венедіктової, Шмигаля або будь-кого іншого з уряду», - сказав Разумков.
При цьому він наголосив, що для звільнення міністрів мають бути конкретні підстави, а не просто розмови чи чиєсь бажання.
«Станом на сьогодні я таких розмов навіть не чув», - додав голова парламенту.
Як повідомлялося, у деяких ЗМІ та Тelegram-каналах періодично з'являється інформація про начебто ініціативи деяких депутатів звільнити тих чи інших міністрів.