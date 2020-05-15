Фірсов каже, що досі не знає причину звільнення з Держекоінспекції

Звільнений з посади в. о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов заявив, що про причини такого рішення Кабміну йому досі не повідомили.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Причини звільнення мені досі невідомі. Ніхто поки що не коментував - ні Офіс Президента, ні Прем'єр. Я намагався зв'язатися з Прем'єром Денисом Шмигалем, але він не бере слухавку", - сказав Фірсов.

При цьому колишній керівник Держекоінспекції назвав одну з можливих, на його думку, причин. "19 травня 2020 року має бути введена в дію методика розрахунку збитків з забруднення повітря. Можливо, промислове лобі пролобіювало "відповідь", розуміючи, що за забруднення ми будемо штрафувати підприємства ще жорсткіше", - припустив він.

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Як повідомлялося, Фірсов 13 травня заявив про те, що Кабінет міністрів звільнив його з посади в.о. голови Державної екологічної інспекції України. Але відповідний документ на сайті українського уряду поки що відсутній.

Тим часом представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан того дня заявив, що уряд призначив головою Держекоінспекції керівника управління екології і природних ресурсів КМДА Андрія Мальованого.