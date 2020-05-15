У Раді немає суперечностей щодо підтримки євроінтеграції – Климпуш-Цинцадзе.

Монобільшість та демократична опозиція у Верховній Раді мають близькі підходи до питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це під час телеконференції «Україна у Східному партнерстві: амбіції після 2020 року» заявила голова Комітету ВР з питань інтеграції України з Євросоюзом, колишній віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш‑Цинцадзе.

«У всіх питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, там, де не вистачає голосів у монобільшості, «Європейська солідарність» вступає у дію, з метою переконатися, що ми не втрачаємо цей курс. Ми будемо продовжувати підтримку європейських та євроатлантичних ініціатив, які наближають країну до ЄС і ведуть по тому стратегічному курсу, який викладений в Конституції», - наголосила депутат.

Разом з цим вона зауважила, що демократична опозиція буде «бити у дзвони» для забезпечення у країні верховенства права та для недопущення політичних переслідувань.

«Ми будемо привертати увагу наших колег у Європейському парламенті, у Європейській комісії та в інших євроінституціях, як ми це робили раніше, до спроб згорнути певні напрямки порядку денного реформ. Переконана, що деякі помилки є вже зрозумілими для наших колег у монобільшості. Певна критика, яка лунала від нас раніше, зараз отримує підтримку від Конституційного Суду України, від наших партнерів у Венеційській комісії. Це стосується, наприклад, судової реформи, яка була ініційована монобільшістю» - підкреслила Климпуш‑Цинцадзе.

Вона висловила переконання, що Верховна Рада поступово повертається до звичайного робочого режиму, і зможе вирішити проблемні питання, які вже призвели до відступу від певних реформ, зокрема, у сфері декларування майна та фінансових ресурсів, що належать членам родин державних службовців.

«Ми сподіваємося, що будемо плідно працювати як з нашими партнерами в парламентській більшості, так і з нашими європейськими партнерами, котрі розуміють усі ризики відкату від реформ», - додала депутат.