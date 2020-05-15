Рада ЄС продовжила мандат керівника дорадчої місії в Україні

Рада ЄС вирішила продовжити мандат для керівників чотирьох цивільних місії Євросоюзу в рамках Спільної політики безпеки й оборони в Україні, Косово, Палестині та Лівії.

Про це інформує сайт Європейської ради.

«Відповідно до пропозиції Високого представника ЄС та за ухвалою Політичного й безпекового комітету, Рада ЄС вирішила продовжити мандат для чотирьох керівників цивільних місій у рамках Спільної політики безпеки і оборони... до 30 червня 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед них - Антті Хартікайнен, керівник місії EUAM - Україна.

Дорадча місія ЄС в Україні (EUAM) розпочала діяльність у грудні 2014 року з метою надання допомоги владним структурам держави у змістовних реформах сектору цивільної безпеки.