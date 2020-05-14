Ситник оскаржує в ЄСПЛ рішення суду щодо його відпочинку на РІвненщині

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що подав скаргу до Європейського суду з прав людини на рішення українських судів, якими його визнано винним у порушенні встановлених законом обмежень на одержання подарунків.

Про це Ситник заявив в ефірі hromadske, передає кореспондент Укрінформу.

"Я цю заяву подав, вона вже більше місяця в Європейському суді (з прав людини – ред.)", - сказав директор НАБУ.

Він додав, що якби у нього "були такі відчуття (чи він почувається корупціонером - ред.), мабуть, все ж таки мною було б прийнято рішення подати у відставку".

Як повідомлялося, наприкінці минулого року в ЗМІ з'явилася інформація, що Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень на одержання подарунків. Ішлося про те, що директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненської області, який йому оплачували треті особи.