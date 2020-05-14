Ткаченко звернеться до Прем'єра щодо завершення формування агенцій з управління при МКІП

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко планує звернутися до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо необхідності завершення формування державних агенцій з управління при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Уряд намагається ліквідувати державні агенції при Міністерстві культури та інформаційної політики. На такому рішенні наполягає міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Мова, зокрема, йде про агенції з питань мистецтва, мистецької освіти, охорони культурної спадщини та інші… Буду звертатися до Прем'єра Шмигаля з вимогою завершити формування агентств з управління», – зазначив Ткаченко.

За його словами, діяльність таких агентств вкрай важлива.

«Більшість шляху з їхнього формування уже пройдена, керівники визначені і робота має розпочатись з 1 червня. Зупинятися зараз – небезпечно. Такий крок несе загрозу реалізації державної політики у сфері культури», – підкреслив депутат.

Водночас він нагадав, що уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова звільнилась, оскільки оформлення функціонування секретаріату так і не відбулось, а «відповідний проект постанови Кабміну вже кілька разів поспіль не виноситься на засідання чим порушуються визначені законом терміни».

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня уряд звільнив Тетяну Монахову з посади уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням. Її було призначену цю на посаду 27 листопада 2019 року.