“Жодних рішень про вас без вас”: Немчінов пояснив необхідність законопроєкту про адмінпроцедуру

Ухвалення Верховною Радою урядового законопроєкту про адміністративну процедуру наблизить Україну до європейських стандартів належного врядування.

Таку думку міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Мова йде про впровадження чітких та зрозумілих правил взаємодії громадян з державою, про надання громадянам зручних послуг без зайвої бюрократії! Прийняття законопроєкту Верховною Радою наблизить Україну до європейських стандартів належного врядування. Адже єдині правила адміністративної процедури успішно діють у країнах ЄС», - написав Немчінов.

За його словами, цей законопроєкт передбачає надання адмінпослуг в автоматичному режимі, збирання необхідних для отримання послуг документів та інформації адміністративними органами, а не заявниками.

Громадяни у разі ухвалення законопроєкту матимуть право бути вислуханими. Якщо орган влади ухвалює рішення, що може вплинути на права людини, вона зможе представити свою позицію, надати докази або аргументи, які обов’язково врахують.

«Жодних рішень про вас без вас. Якщо орган влади розглядає справу і рішення у ній стосуватиметься ваших прав, вам обов’язково про це повідомлять, ви отримаєте статус «зацікавленої особи» та зможете брати участь у справі та захищати свої права. Отримання повного доступу до матеріалів справи, що стосується вас», - пояснив переваги цього проєкту закону міністр КМУ.

Крім того, додав він, органи влади будуть зобов’язані обґрунтовувати рішення, пояснювати, як, куди і впродовж якого терміну можна оскаржити рішення.

«Рішення у справі, що стосується вас, не набере чинності, поки ви про нього не поінформовані. Рішення перестануть бути несподіванкою», - додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня КМУ на засіданні погодив законопроєкт про адміністративну процедуру. Найближчим часом він має бути переданий на розгляд українського парламенту.