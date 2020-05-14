"Культурний ПДВ" не передбачатиме запровадження нового податку – депутат

Запровадження єдиного культурного збору не передбачатиме створення нового податку, а лише можливість застосувати до операцій креативних індустрій пільгові ставки ПДВ у розмірі 7% і 0%.

Про це повідомила заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це не означає створення нового податку, а навпаки – це зниження вже існуючого ПДВ із 20% до 7%, а в деяких випадках навіть до нуля. Йдеться про підтримку креативних індустрій. Ми плануємо, щоб це було постійною дією для того, щоб здешевити ці послуги і розширити споживання. Також це дозволить креативним індустріям, частина яких дійсно перебуває «в тіні», вийти з неї, отримуючи таку податкову пільгу», – пояснила Кравчук.

За її словами, практика запровадження такого «культурного ПДВ» (проте меншого за обсягом) поширена у європейських країнах, де вже довела свою ефективність.

Водночас депутат не виключає певних втрат для бюджету на першому етапі запровадження єдиного культурного збору, але далі, на її переконання, це лише сприятиме розвитку цієї індустрії.

«Додатково люди та підприємці нічого не сплачуватимуть, а втрати можливі лише на першому етапі. Ці послаблення – для того, щоб розширити потім цю податкову базу, бо ... з’явиться більша кількість послуг. Наприклад, якщо створюється якийсь музичний твір або кліп, то його вартість за рахунок ПДВ буде фактично меншою, і, відповідно, таких послуг можна споживати більше», – уточнила парламентарій.

Як повідомлялося, напередодні у відеозверненні Кравчук поінформувала про намір Верховної Ради впровадити єдиний культурний збір.