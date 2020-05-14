Кабмін звільнив трьох заступників міністрів

Кабінет Міністрів звільнив з посад трьох заступників міністрів, зокрема заступника міністра енергетики та захисту довкілля України Володимира Головатенка.

Відповідне розпорядження № 516-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Звільнити Головатенка Володимира Вікторовича з посади заступника міністра енергетики та захисту довкілля України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, - йдеться у документі.

Також іншим розпорядженням № 517-р Кабмін звільнив Руслана Калініна з посади заступника міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України за власним бажанням.

Крім того, згідно з розпорядженням № 518-р, Олександра Терещенка звільнено з посади заступника міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у зв’язку з переходом на іншу роботу. Водночас розпорядженням № 520-р Терещенка призначено заступником міністра у справах ветеранів України.

Як повідомлялося, Головатенка було призначено на посаду у листопаді 2019 року, Калініна - у грудні 2019 року, Терещенка - 6 вересня 2019 року.