Разумков відкрив другу за сьогодні позачергову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив друге позачергове пленарне засідання парламенту у середу, 13 травня, відразу після того, як закрив попереднє.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", – сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалися 306 народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський під час виступу з трибуни парламенту 13 травня оголосив, що народні депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання Верховної Ради і ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж і сервісів. Пізніше, після 14:00, він повідомив, що депутати зібрали 156 підписів за проведення такого засідання. На їхню вимогу Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання того ж дня.

Водночас у коментарі Укрінформу заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що указ Президента щодо продовження санкцій проти російських соцмереж очікується 14 травня.

Раніше, 10 квітня, Служба безпеки України внесла пропозиції РНБО щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й сервісів "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С і "Парус".

У травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції на три роки щодо російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники".

Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.