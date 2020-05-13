Рада збирається замінити слово "злочин" у 125 законах

ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт №3314 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

Документ на позачерговому засіданні 13 травня підтримали 280 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт пропонує внести зміни до 125 законодавчих актів. Зокрема, слово «злочин» в їх тексті замінюється словами «кримінальне правопорушення», слова «злочин невеликої тяжкості» замінюються словами «кримінальний проступок», слова «злочин середньої тяжкості» замінюються словами «нетяжкий злочин», а також вносяться інші редакційні корективи, спрямовані на приведення національного законодавства у відповідність до понятійного апарату, яким оперує закон № 2617-VІІІ.

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При цьому у розділі ІІ законопроєкту встановлюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності законом від 22 листопада 2018 р. № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень».