Рада збирається замінити слово "злочин" у 125 законах
Документ на позачерговому засіданні 13 травня підтримали 280 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт пропонує внести зміни до 125 законодавчих актів. Зокрема, слово «злочин» в їх тексті замінюється словами «кримінальне правопорушення», слова «злочин невеликої тяжкості» замінюються словами «кримінальний проступок», слова «злочин середньої тяжкості» замінюються словами «нетяжкий злочин», а також вносяться інші редакційні корективи, спрямовані на приведення національного законодавства у відповідність до понятійного апарату, яким оперує закон № 2617-VІІІ.
При цьому у розділі ІІ законопроєкту встановлюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності законом від 22 листопада 2018 р. № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень».