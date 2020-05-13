Рада хоче дозволити суду продовжувати процесуальні строки на час карантину

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3383, який передбачає поновлення та продовження судом процесуальних строків.

Документ 13 травня підтримали 253 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт пропонує внести поправки до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства в частині перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Документ визначає можливість суду за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та обов’язки, поновлювати строки, встановлені у статтях процесуальних кодексів, а також продовжувати процесуальні строки, які встановлені законом чи судом, на строк дії карантину.

Зокрема, у прикінцевих та перехідних положеннях законопроєкту передбачається, що процесуальні строки закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим законом.

Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та обов’язки, мають право на продовження процесуальних строків.

Також Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду". Документ №2823 підтримали 275 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт передбачає право Вищої ради правосуддя продовжити строк відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, але не більше ніж на один рік, за зверненням голови суду, у якому суддя перебував у відрядженні, та заявою судді на продовження строку відрядження.

Законопроєктом пропонується доповнити положення, що суддя, строк відрядження якого закінчився або щодо якого Вищою радою правосуддя винесено рішення щодо дострокового закінчення відрядження судді, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.